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Рубрика: В мире

Дональд Трамп вернулся в интернет

Фото: AP Photo / John Raoux Фото: AP Photo / John Raoux
Фото: AP Photo / John Raoux

Дональд Трамп, заблокированный в соцсетях, запустил платформу для обращений к своим сторонникам, сообщил телеканал Fox News.

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Ресурс называется From the Desk of Donald J. Trump ("С рабочего стола Дональда Трампа"). На нем бывший лидер США собирается публиковать обращения к аудитории. Предполагается, что Трамп будет размещать информацию на сайте, а подписчики смогут делиться ею в своих соцсетях, пишет ТАСС.

Напомним, в последние дни президентства Трамп был лишен возможности писать в Twitter, Facebook, Instagram, YouTube и Twitch. Аккаунты Трампа заблокировали после событий шестого января в Вашингтоне. Такое решение в одночасье, не считаясь с мнением десятков миллионов пользователей, приняли сами IT-гиганты. В марте этого года старший советник бывшего главы государства Джейсон Миллер анонсировал создание Трампом собственной интернет-платформы.

В мире США Дональд Трамп

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