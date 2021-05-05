Мишустин утвердил перечень поручений для выполнения задач Послания президента

До 10 июня Минтруд и Минфин должны представить предложения по целостной системе мер поддержки малообеспеченных семей с детьми. Время до 1 июля отведено министерствам, чтобы подготовить документы для полной оплаты больничных родителям детей до 7 лет вне зависимости от продолжительности стажа.

К 17 августа Михаил Мишустин ожидает от ответственных ведомств доклад о финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам, а также о единовременной выплате в 10 тысяч рублей родителям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет.

Министерству здравоохранения и главам регионов необходимо до 13 июля отчитаться о расширении программы профилактических медосмотров и диспансеризации, а к 16 августа совместно с Минпромторгом и Минсельхозом - доложить об обеспечении субъектов Федерации новыми автомобилями скорой помощи и мобильными медицинскими комплексами сельских поселений и небольших городов.

По поручениям президента, направленным на развитие туризма в России, в правительстве ожидают доклады уже в середине мая. Это касается продления программы туристического кешбэка до конца 2021 года, возврата половины стоимости путевки на летний отдых для детей.

До 21 мая Минфин представит комплекс мер по повышению долгосрочной финансовой устойчивости и самостоятельности бюджетов регионов. Еще три дня министерству дано, чтобы проработать поручения по замещению коммерческой задолженности регионов, которая превышает 25 процентов собственных доходов, бюджетными займами со сроком погашения до 2029 года, а также по реструктуризации бюджетных кредитов, выданных в прошлом году для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.