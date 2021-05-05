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05.05.2021 11:20
Рубрика: Легковые авто

Nissan продал свою долю в Daimler из-за нищеты концерна Renault Group

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

Компания Nissan последовала примеру Renault и продала свою долю в Daimler AG.

Фото: www.autoweek.nl
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Агентство Bloomberg, сообщившее новость, пишет, что на такой шаг японского автопроизводителя вынудило пойти бедственное положение дел, которое усугубилось после ареста бывшего руководителя альянса Карлоса Гона в 2018 году.

Nissan продал 16,4 миллиона акций по 69,85 евро каждая, заработав таким образом более 1,15 миллиарда евро. В компании Nissan заявили, что выручка от продажи доли Daimler будет направлена на "укрепление бизнеса, улучшение его конкурентоспособности, в том числе за счёт увеличения инвестиционных потоков в электрификацию модельного ряда". Также отмечается, что сделка никак не повлияет на промышленное партнёрство Nissan и немецкого концерна.

Напомним, что Daimler взял за основу пикапа Mercedes-Benz X-Class модель Nissan Navara, также немцы оснащают свои модели компактным турбомотором 1.3 литра, который устанавливается в том числе на российские Renault Arkana, Kaptur и новый Duster.

#Nissan #Mercedes-Benz