Путин выразил соболезнования в связи с обрушением метромоста в Мексике

Новости

Парламенту Болгарии не удалось сформировать правительство 11:19
NVIDIA покажет две новые флагманские видеокарты 31 мая 11:07
Еще одна смерть после вакцины AstraZeneca зафиксирована в Канаде 10:51
В Москве задержаны арендодатель и управляющий сгоревшей гостиницы 10:49
На Урале составили портрет невыездного должника 10:24
Росстандарт изменил кодификацию робототехники 10:18
Кросби обогнал Овечкина по набранным очкам в НХЛ 10:16
Тройка богатейших людей мира потеряла за сутки почти 10 млрд долларов 10:15
В Швеции признали свой ледокольный флот безнадежно устаревшим 09:55
Число случаев COVID-19 в мире превысило 154,3 миллиона 09:55
Путин проведет переговоры с Рахмоном накануне Дня Победы 09:43
В Минске откроется выставка текстиля "Нити и цифра" 09:40
Женщина из Мали родила 9 детей за раз 09:16
Ученый назвал "ногтевой" симптом коронавируса 08:50
Президент Киргизии подписал новую Конституцию республики 08:50
Глава МИД Японии призвал к "солидарному подходу" в отношениях с РФ 08:28
В Калифорнии неизвестный напал с ножом на двух азиаток 08:04
Семикратная чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина вернулась в Уфу 07:49
Нетаньяху не смог сформировать правительство в Израиле 07:45
Число жертв при обрушении метромоста в Мехико выросло до 25 07:36
В США зафиксированы самые низкие темпы рождаемости за последние 50 лет 07:20
Более 30 работающих в Южной Корее россиян заразились коронавирусом 06:35
Британцам старше 50 лет предложат третью дозу вакцины от COVID-19 06:04
Аукцион Sotheby's впервые введет оплату криптовалютой на торгах 05:58
ПВО Сирии уничтожили часть выпущенных по Латакии израильских ракет 05:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
05.05.2021 11:00
Рубрика: Власть

Путин выразил соболезнования в связи с обрушением метромоста в Мексике

Президент России Владимир Путин направил телеграмму своему мексиканскому коллеге, в которой выразил соболезнования в связи с гибелью людей при обрушении метромоста в Мехико. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования по поводу трагических последствий обрушения метромоста в Мехико", - говорится в ней.

Путин проведет переговоры с Рахмоном накануне Дня Победы

Российский лидер, кроме того, передал "слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим".

Пролет метромоста в районе станции "Оливос" на юге Мехико обрушился вечером 3 мая, когда по нему следовал поезд. Два вагона рухнули с высоты около десяти метров. По последним данным, погибли 25 человек, еще 79 были госпитализированы. Власти Мексики объявили трехдневный траур.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент РГ-Видео

Главное сегодня

Путин проведет переговоры с Рахмоном накануне Дня Победы
В ГД объяснили запрет на участие в выборах для причастных к экстремизму
Посольство РФ в Париже назвало вызов посла в МИД Франции демаршем стран ЕС
В Госдуме ответили на заявление Климкина о водной блокаде Крыма
Лукашенко лишил званий более 80 силовиков за дискредитирующие поступки
"Полезная книжка": главное из Послания президента Федеральному Собранию
Верховный суд запретил без уважительных причин снижать размер алиментов