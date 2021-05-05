Путин выразил соболезнования в связи с обрушением метромоста в Мексике

"Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования по поводу трагических последствий обрушения метромоста в Мехико", - говорится в ней.

Российский лидер, кроме того, передал "слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим".

Пролет метромоста в районе станции "Оливос" на юге Мехико обрушился вечером 3 мая, когда по нему следовал поезд. Два вагона рухнули с высоты около десяти метров. По последним данным, погибли 25 человек, еще 79 были госпитализированы. Власти Мексики объявили трехдневный траур.