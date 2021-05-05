В Москве задержаны арендодатель и управляющий сгоревшей гостиницы

Женщина, которая сдала в аренду здание сгоревшей гостиницы "Вечный зов", а также ее управляющий задержаны в Москве. Они стали подозреваемыми по уголовному делу о гибели двух человек при пожаре, сообщает столичное управление СК. В ближайшее время задержанным будет избрана мера пресечения.

Ночью 4 мая в гостинице на 6-й Кожуховской улице произошел пожар. В отеле было больше 300 человек, часть из которых - дети, приехавшие на слет кадетов. В результате пожара погибли двое мужчин.

Старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что приоритетной является версия о коротком замыкании из-за ненадлежащей эксплуатации здания.