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06.05.2021 16:21
Рубрика: Экономика

Банк России сократил выплаты своему руководству в 2020 году

Текст: Игорь Зубков

Расходы Банка России на оплату труда его руководства (20 человек, включая председателя Банка России Эльвиру Набиуллину и ее заместителей) в 2020 году сократились до 614,1 млн руб. В эту сумму входит премия по итогам работы за год в размере 172 млн руб. Об этом говорится в годовом отчете Банка России, направленном в Госдуму.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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В 2019 году расходы Банка России на оплату труда своего топ-менеджмента были выше - 647 млн руб. (включая годовую премию - 174,2 млн руб.), причем к этой категории относились 18 человек.

Банк России в 2020 году в целом сократил расходы на содержание служащих до 116,5 млрд рублей - на 1,7 млрд руб., или на 1,4%, пропорционально сокращению среднесписочной численности сотрудников (до 45,7 тыс.). Среднемесячный доход на одного служащего Банка России в 2020 году составил 172,3 тыс. руб. (в 2019 году - 173,1 тыс. руб.).

В 2020 году Банк России отложил часть запланированных мероприятий по оптимизации штата из-за пандемии, в связи с чем численность его персонала в целом не изменилась, составив 49,4 тыс. До этого Банк России несколько лет последовательно сокращал число сотрудников за счет централизации своих функций, создания межрегиональных подразделений, ликвидации расчетно-кассовых центров и так далее. К началу 2013 года в Банке России было почти 66 тыс. штатных единиц, с тех пор его штат сократился более чем на четверть, несмотря на передачу функций мегарегулятора - под контроль Банка России, помимо банков, перешел весь финансовый сектор.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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