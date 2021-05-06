Продажи Lada увеличились в четыре раза

АвтоВАЗ отчитался о продажах автомобилей в апреле. Оказалось, что дилеры марки реализовали в России 37 931 автомобиль (легковые и лёгкие коммерческие модели), что в четыре раза больше результатов апреля 2020 года и на 17,4% выше продаж апреля 2019 года.

Напомним, что продажи на всем российском рынке в апреле 2020 года показали самые низкие значения в современной истории в связи с введенными в стране жесткими санитарными ограничениями.

Самой популярной моделью Lada в апреле 2021 года стала Granta с результатом в 14 050 автомобилей. На втором месте расположилась Vesta, ее реализация составила 11 178 автомобилей, на третьем месте - Largus с результатом 4 347 автомобилей (совокупные результаты продаж легковых универсалов и коммерческих фургонов).

Напомним, в апреле стартовали продажи Vesta и Xray с мультимедийной системой EnjoY Pro. Новая ММС должна еще больше повысить интерес к Lada. К слову, 1 мая отечественный производитель поднял цены на весь модельный ряд в среднем

Ранее стало известно, что сборка Lada Niva Travel с бывшего завода GM-AvtoVAZ переносится на основной конвейер, на котором выпускают Lada Niva Legend, Granta, Largus, Xray и модели Renault Logan и Sandero.

Проект по переносу сборки Lada Niva Travel будет завершён до конца корпоративного отпуска в августе 2021 года.