В ростовский "Бессмертный полк" попытались вписать имена нацистов

В Ростове-на-Дону волонтеры акции "Бессмертный полк онлайн" пресекли попытку неизвестных злоумышленников вписать под фотографиями солдат Красной армии имена нацистских преступников - министра пропаганды Йозефа Геббельса и генерал-полковника Гейнца Гудериана.

Как сообщил координатор регионального отделения движения Андрей Кудряков, провокация произошла в ночь на пятое мая.

"Подписать фотографии погибших на войне именами осужденных фашистов - это поступок психически больного индивидуума. Необходимо лечение! А мы наш Полк отстоим", - написал он в соцсетях.

Отметим, что из-за пандемии шествие "Бессмертного полка" вновь пройдет в формате онлайн. Заявки на участие акции подали уже более 18 тысяч жителей Ростовской области.

Кстати

В прошлом году на сайте "Бессмертного полка" также были устроены провокации с портретами нацистских лидеров. Следователям потребовалось всего шесть дней, чтобы вычислить злоумышленников. Среди них были жители Перми, Самары, Волгограда, Ульяновска, Казани и Кемерова. Кроме того, среди причастных к реабилитации нацизма оказались граждане Украины и Эстонии.