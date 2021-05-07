Дилер ГАЗа рассказал об особенностях новой "ГАЗели"

"ГАЗель NN" (New Next) должна дебютировать уже в этом месяце. Тизер модели был представлен в конце апреля.

Теперь стали известны особенности новой "ГАЗели". Новосибирская компания, которая занимается продажей автомобилей ГАЗ, опубликовала на странице в Instagram соответствующие изображения.

"ГАЗель NN" примерила линзованную головную оптику, оригинальный бампер с ПТФ, крупную решётку радиатора с хромированным молдингом, капот и крылья иной формы. Что касается фар, то они полностью светодиодные. Это относится к ДХО, указателю поворота, ближнему свету и дальнему свету.

Итак, "ГАЗель" оснастят камерой и радаром системы ADAS, камерами кругового обзора, двумя радарами слепых зон и ультразвуковыми датчиками.

Помимо этого, машина будет оборудована подушками безопасности, системой стабилизации, клавишей электроручника, кнопкой "старт-стоп", климат-контролем, пассажирским диваном со встроенным столиком, комфортабельным водительским креслом с различными регулировками.

Сиденье обладает продольной настройкой положения, отдельной регулировкой по высоте, поясничным подпором, регулируемым по высоте подголовником, механической подвеской подрессоривания с блокировкой, регулируемым подлокотником, двухступенчатым подогревом подушки и спинки.

Внутри модель получила современную переднюю панель, 9-дюймовую мультимедиа с навигацией и телематической системой GAZ Connect, другую комбинацию приборов. Пока первые "ГАЗели NN" имеют в салоне руль старого образца. Но в будущем должно появиться рулевое колесо с кожаной оплёткой и обогревом, круиз-контролем, набором подрулевых переключателей.

Всего в новую "ГАЗель" внедрено 56 конструктивных и технологических изменений. Под капотом "ГАЗели NN" располагается 150-сильный турбодизель Cummins объёмом 2,8 литра. Коробка - 6-ступенчатая "механика". Ресурс "газовской" МКП составляет 300 000 километров. Не исключено и появление "автомата".

Фото: www.instagram.com/autogaz_n

Фото: www.instagram.com/autogaz_n