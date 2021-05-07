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07.05.2021 20:51
Рубрика: В мире

На Украине выставили на торги Львовскую исправительную колонию

Текст: Юрий Когалов

Устроенное украинскими властями шоу с продажей тюрем продолжается. Как сообщил министр юстиции страны Денис Малюська, на аукцион выставлена Львовская исправительная колония.

Фото: iStock
На Украине провалился первый аукцион по продаже тюрьмы

"Большая распродажа тюрем продолжается. Сегодня во Львове, кажется, день города. Лот № 1 - Львовская исправительная колония №48. Около сотни объектов недвижимости, расположенных на земельном участке 10,7 гектаров. Начальная цена - 303132674,55 гривны", - написал Малюська на своей страница в социальной сети Facebook.

Торги пройдут 3 июня.

Стоит отметить, что идея продажи тюрем витала на Украине уже давно. Свои планы организовать большую распродажу минюст анонсировал летом 2020 года. Но первый же устроенный аукцион, на который в марте был выставлен Ирпенский исправительный центр №132, расположенный в поселке Коцюбинское Киевской области, провалился. Как потом объяснял Малюська, торги даже не начались, поскольку не было подано ни одной заявки - покупателей не устроила высокая цена объекта.

Несмотря на эту неудачу, Киев не стал отказываться от идеи продажи тюрем с аукциона. По словам Малюськи, всего планируется выставить на торги до 25 бывших пенитенциарных учреждений. При этом лишь 30 процентов выручки от продажи будут перечислены в бюджет страны, а 70 процентов минюст оставит себе.

Помимо тюрем Малюська намерен избавиться и от некоторых СИЗО. Например, часть Лукьяновского СИЗО в Киеве, по его словам, будет переделана под отель. А часть оставшихся камер в изоляторе, который продолжит работать еще как минимум пять лет, переоборудуют и сделают платными (для арестованных, желающих жить в комфортных условиях).

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