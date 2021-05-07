В Москве суд арестовал на два месяца гендиректора отеля "Вечный зов"

Пресненский суд Москвы в пятницу удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пустового А.Ю. на два месяца - до 4 июля 2021 года.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая, согласно материалам следствия, Пустовой был трудоустроен в должности генерального директора и главного бухгалтера ООО "Вечный Зов Премиум". Его обвиняют по статье УК РФ "Об оказании услуг ненадлежащего качества, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Перед этим в четверг Пресненский суд арестовал управляющую отелем и гендиректора фирмы - собственника здания.

Пожар в здании отеля "Вечный зов" произошел в ночь на 4 мая. В результате возгорания, которое произошло на площади около 100 квадратных метров, двое человек погибли, еще 14 постояльцев были госпитализированы.