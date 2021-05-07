Новости

ВОЗ рекомендовала к применению китайскую вакцину Sinopharm 19:20
В Москве суд арестовал на два месяца гендиректора отеля "Вечный зов" 19:17
Актер Владимир Качан умер от коронавируса 19:10
Влад Топалов госпитализирован в Москве вслед за женой 18:46
Ялтинский экономический форум состоится в ноябре 18:22
Украинские военные обстреляли детскую площадку на окраине Донецка 18:19
Производство "Спутника V" в Бразилии начнется без одобрения регулятора 18:18
В театре опровергли информацию о госпитализации Римаса Туминаса 18:11
В Госдуме оценили призыв Госдепа вернуть Крым Украине 18:07
Фильм "Небо" о гибели в Сирии летчика Олега Пешкова выйдет осенью 17:56
СМИ: Худрук Театра имени Вахтангова Римас Туминас попал в реанимацию 17:51
В Швейцарии отмечено 76 смертельных случаев после вакцинации от COVID-19 17:39
Блинкен и Нуланд раскритиковали Киев за увольнение главы "Нафтогаза" 17:23
Арбитр Васильев отстранен от работы в РПЛ 17:23
Главы МИД ЕС на саммите 10 мая не будут обсуждать новые санкции против РФ 16:51
СМИ: Из-за Франции ЕС еще не подписал договор с Pfizer о вакцине 16:49
В честь Дня Победы на Северном речном вокзале устроят флешмоб 16:29
Вторая ступень китайской ракеты может войти в атмосферу 9 мая 16:28
Штайнмайер: Германия благодарна союзникам за освобождение от нацизма 16:27
Лавров: Россия призывает страны безусловно следовать принципам Устава ООН 16:20
Именной поезд "Подольские курсанты" запустили в Подмосковье 16:20
К началу рабочей недели в Москве потеплеет до 25 градусов 16:10
В МЧС посоветовали, как уберечь дачу и участок от пожара 15:59
"Победа" в середине июня запустит рейсы из регионов на Кипр 15:51
Боец ММА Шлеменко победил Сантоса на турнире AMC Fight Nights 101 15:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на выходные с 7 по 10 мая
Самые интересные спортивные трансляции на выходные с 7 по 10 мая
Главврач Коммунарки: Вакцинация необходима всем независимо от возраста
Главврач Коммунарки: Вакцинация необходима всем независимо от возраста
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
07.05.2021 19:17
Рубрика: Происшествия

В Москве суд арестовал на два месяца гендиректора отеля "Вечный зов"

Текст: Иван Егоров
Пресненский суд Москвы в пятницу удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пустового А.Ю. на два месяца - до 4 июля 2021 года.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая, согласно материалам следствия, Пустовой был трудоустроен в должности генерального директора и главного бухгалтера ООО "Вечный Зов Премиум". Его обвиняют по статье УК РФ "Об оказании услуг ненадлежащего качества, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Перед этим в четверг Пресненский суд арестовал управляющую отелем и гендиректора фирмы - собственника здания.

Пожар в здании отеля "Вечный зов" произошел в ночь на 4 мая. В результате возгорания, которое произошло на площади около 100 квадратных метров, двое человек погибли, еще 14 постояльцев были госпитализированы.

МЧС наградило кадетов за спасение на пожаре в гостинице "Вечный зов"
В регионах Происшествия Правосудие Суд Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Минздрав обновил рекомендации по лечению и профилактике COVID-19
Минэнерго: Площадь домов не скажется на участии в программе газификации
Блинкен: США своими действиями подрывали основанный на правилах порядок
Российских водителей предупредили о восьми неожиданных штрафах
Актер Владимир Качан умер от коронавируса
Впервые пойманы телефонные мошенники, изображавшие сотрудников банков
Приставам запретили арест домашних животных