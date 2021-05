Twitter заблокировал созданный для публикации заявлений Трампа аккаунт

Руководство сервиса микроблогов Twitter заблокировало учетную запись, в которой перепечатывались заявления экс-президента США Дональда Трампа. Это было сделано спустя несколько часов после регистрации аккаунта под названием DJTDesk (Donald J. Trump Desk - рабочий стол Дональда Трампа), сообщает телекомпания NBC.

В описании к учетной записи указывалось, что она была создана для того, чтобы копировать заявления с портала From the Desk of Donald J. Trump ("С рабочего стола Дональда Трампа"). В Twitter подчеркнули, что руководство будет ограничивать деятельность учетных записей, созданных в качестве замены или средства распространения публикаций, связанных с заблокированными аккаунтами, пишет ТАСС.

Ранее Дональд Трамп назвал "абсолютным позором" для страны блокировку его аккаунтов в соцсетях компании Facebook, а также Twitter и Google. "Эти коррумпированные соцсети должны заплатить политическую цену, и им больше никогда нельзя позволять разрушать и превращать в руины наш выборный процесс", - сказал Трамп. По его словам, компании лишили президента США права на свободу слова.

Напомним, в последние недели пребывания на посту президента США Трамп был лишен возможности писать в соцсетях. Его аккаунты были заблокированы после штурма здания Конгресса сторонниками республиканца шестого января.