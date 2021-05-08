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Рубрика: В мире

WSJ: Союзники попросили США замедлить вывод войск из Афганистана

Ряд европейских стран попросили США отложить вывод войск из Афганистана, так как не успевают покинуть республику вовремя. При этом Вашингтон ранее обещал поддержать союзников, в частности, оказать партнерам по коалиции материально-техническую поддержку во время вывода их войск. В Белом доме заявили, что готовы удовлетворить просьбу входящих в НАТО государств. Об этом со ссылкой на свои источники пишет газета The Wall Street Journal.

Фото: Иван Егоров
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Соединенные Штаты и их союзники начали военную операцию в Афганистане в 2001 году. Через 19 лет Вашингтон и движение "Талибан" (группировка запрещена в России) подписали соглашение, в рамках которого талибы пообещали прекратить насилие, а Америка и союзники - вывести свои силы.

Президент США Джо Байден заявил, что американцы (примерно 2,5 тысячи человек) покинут республику и вернуться домой до сентября этого года. "Безопасность наших военных является высшим приоритетом на всех этапах процесса", - подчеркнули в Пентагоне.

Тем временем, по оценках независимых наблюдателей, в разных частях Афганистана стало больше контрольно-пропускных пунктов "Талибана". Боевики открыто мешают функционировать местному правительству. Страна рискует опять превратиться в "страну Талибана", прогнозируют эксперты.

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