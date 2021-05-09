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09.05.2021 06:42
Рубрика: Происшествия

По предварительной информации, в аварии Ми-2 на Камчатке двое погибших

Текст: Инесса Доценко

Находившиеся в потерпевшем крушение в субботу на Камчатке вертолете Ми-2 люди, по предварительной информации, погибли. Об этом сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Фото: ГУ МЧС по Камчатскому краю
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Следственные органы управления возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц).

Напомним, в субботу вертолет Ми-2, совершавший коммерческий рейс по маршруту аэропорт Кречет - озеро "Котельное" - река Островная в Елизовском районе Камчатского края, не вышел на плановый сеанс связи в указанное время. Как сообщалось, на борту вертолета находились два человека - командир судна и пассажир - и 200 килограммов груза.

В субботу поиски, начавшиеся силами МЧС и эксплуатанта вертолета, к результату не привели и прервались из-за темноты. В воскресенье утром их возобновили.

"В ходе поисковых мероприятий воздушное судно обнаружено в труднодоступной местности, по предварительной информации находившиеся в нем люди погибли", - говорится на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

Следователи вылетели на место происшествия, проводятся следственные и процессуальные мероприятия.

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