Потерявшемуся в лесу омскому министру не понадобилась помощь врачей

Министру здравоохранения Омской области Александру Мураховскому, которого на протяжении трех суток разыскивали в тайге, не понадобилась госпитализация.

По словам медиков, он чувствует себя хорошо и не нуждается в помощи врачей.

- В эти минуты министр здравоохранения Омского региона Александр Мураховский еще находится на базе в поселке Посеплово, однако в ближайшее время он отправится в Омск, - сообщает минздрав Омской области. - Александр Григорьевич выражает благодарность всем, кто принимал участие в поисковой операции. Завтра он вернется к работе.

Напомним, сегодня днем пропавший на охоте высокопоставленный чиновник, сам вышел из леса в деревню Баслы.

Александр Мураховский пропал без вести 7 мая, во второй половине дня. Вместе с товарищами он уехал отдыхать на праздники на охотничью базу в деревне Поспелово. По словам его спутников, в лесном массиве министр отстал от группы на квадроцикле, сообщил, что застрял и будет добираться до базы пешком, но позже перестал выходить на связь. Почти сутки товарищи пытались разыскать его самостоятельно, а когда поиски не увенчались успехом, обратились за помощью в полицию.

- В Большеуковском районе был развернут поисковый штаб. Поиски пропавшего значительно осложнялись труднопроходимостью местности и наличием заболоченных участков, - сообщил "РГ" представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков. - Участие в них принимали более 100 человек, использовалась техника повышенной проходимости, громкоговорители. Обследовались лесные массивы в районе деревень Поспелово и Верхние Уки, радиус поисков постепенно расширялся.

Почти трое суток потерявшегося в тайге министра разыскивали сотрудники полиции, Росгвардии, спасатели МЧС, охотинспекторы, местные жители и волонтеры поисковых отрядов. В небо были подняты вертолет и беспилотные летательные аппараты.

Вечером 9 мая поисковики обнаружили квадроцикл пропавшего в 6,5 километрах от охотничьей базы. Оказалось, что транспортное средство повисло на упавшей лесине. Охотники прочесали все окрестности, но самого министра найти так и не удалось.

Ранним утром 10 мая мероприятия по розыску Мураховского возобновились. В Большеуковский район приехала новая группа спасателей с беспилотниками и волонтеры. А к обеду появилась информация о том, что в деревне Баслы из леса вышел мужчина в охотничьей форме.

Деревня Баслы находится в 15 километрах от того места, где застрял квадроцикл министра. Как выяснилось, он заблудился в лесу и все это время пытался найти дорогу и выйти к людям.