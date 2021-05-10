Пропавший под Омском министр Мураховский вышел в деревню

Пропавший на охоте в Большеуковском районе министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский найден живым.

Высокопоставленный чиновник, которого искали на протяжении нескольких суток, сам вышел в деревню.

- Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский вышел к людям в районе села Баслы. Находится в нормальном состоянии. Сейчас проходит обследование в больнице Большеуковского района, - сообщает пресс-служба Правительства Омской области.

Напомним, Александр Мураховский, отдыхавший на охотничьей базе в деревне Поспелово, пропал без вести 7 мая. По словам товарищей по охоте, он уехал на квадроцикле в лесной массив и не вернулся.

Почти трое суток пропавшего министра разыскивали сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, охотинспекторы, местные жители и волонтеры поисковых отрядов. В небо были подняты вертолет и беспилотники. 9 мая поисковики обнаружили квадроцикл министра в 6,5 километрах от охотничьей базы - он наехал на лесину.

Сегодня пропавший министр сам вышел в деревню, расположенную в 15 километрах от места, где он пропал. Оказалось, что все это время он блуждал по лесу.