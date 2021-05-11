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11.05.2021 15:16
Рубрика: Коммерческий транспорт

Дилер ГАЗа показал электрическую "ГАЗель": фото

Текст: Валерий Карташов

Горьковский автозавод в текущем месяце должен рассекретить "ГАЗель NN" (New Next). Уже изготовлена партия из нескольких десятков автомобилей. Все экземпляры оснащаются дизельным двигателем.

Фото: Пресс-служба КамАЗа.
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Теперь в Сети появились фотографии электрической версии новой "ГАЗели". "ГАЗель e-NN" выставлена в шоу-руме одного из официальных дилеров ГАЗа. Модель представлена в виде цельнометаллического микроавтобуса. К слову, разработаны также представительский микроавтобус и грузопассажирский фургон-комби.

Напомним, что ГАЗ выпустил предсерийные образцы "ГАЗели e-NN" в сентябре 2020 года.

Первый российский коммерческий электромобиль построен на единой унифицированной архитектуре, которая позволяет создавать полную линейку легкого коммерческого транспорта: бортовые грузовики, микроавтобусы, фургоны и различные варианты специальной техники.

Кузов, салон и шасси в "ГАЗели e-NN" применяются от "ГАЗели Next". Но при этом у электрокара передняя часть кузова унифицирована с "ГАЗель NN".

Электрическая "ГАЗель" оборудована следующими оригинальными узлами: электромотор, тяговые батареи, преобразователь напряжения, зарядное устройство.

В движение модель приводит электродвигатель мощностью 136 л. с. (310 Нм). Максимальная скорость составляет 100 км/ч. Запас хода - от 120 до 200 км. Предусмотрена возможность быстрой зарядки до 80% ёмкости за 30 минут.

#ГАЗ