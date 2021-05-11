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11.05.2021 13:03
Рубрика: Легковые авто

Hyundai начал осваивать бывший завод GM в России

Текст: Михаил Азнавуров

Hyundai Motor начала осваивать простаивающий автозавод в Шушарах, который в декабре 2020 года был выкуплен у концерна General Motors. С корпусов предприятия недавно сняли логотипы General Motors, а на территории выставили охрану на кроссоверах Hyundai Creta, пишет ресурс "Русский автомобиль".

Фото: iStock
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Напомним, завод GM в Шушарах функционировал в 2008-2015 гг., объем инвестиций в проект составил 300 млн долларов.

На предприятии выпускали Chevrolet Cruze и Opel Astra, а также (отверточным методом) Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Captiva и нескольких моделей Cadillac. В 2015-м GM убрал с российского рынка массовые легковые автомобили и остановил предприятие, до 2020 года на него искали покупателя. Мощности позволяли выпускать 98 тысяч машин в год.

У Hyundai Motor в России действует свой крупный автозавод полного цикла, расположенный в 60 км от Шушар - в Сестрорецке. Он производит бюджетные седаны Hyundai Solaris и кроссоверы Creta, а также семейство Kia Rio (седан и кросс-хэтчбек). В 2019 году Hyundai выпустила на этом предприятии 245 000 машин, в 2020-м - 220 000. Выпуск более дорогих моделей для РФ и грузовиков Hyundai Motor традиционно заказывает у калининградского автосборщика "Автотор".

Какие машины корейцы планируют выпускать в Шушарах - пока неизвестно. Предполагается, что предприятие перезапустят до конца 2021 года.

#Hyundai