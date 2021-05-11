Мировое сообщество призвало Израиль и палестинцев к спокойствию

Страны всего мира призвали Израиль и палестинцев к спокойствию после нескольких дней беспорядков. США, Европейский Союз и Британия обратились с требованием к двум сторонам конфликта как можно скорее снизить напряженность в Иерусалиме. Во вторник утром гуманитарная группа Палестинского Красного Полумесяца заявила, что за минувшие четыре дня более 700 палестинцев были ранены в ходе столкновений с израильскими силами безопасности в Иерусалиме и на Западном берегу.

Жестокие столкновения в Иерусалиме резко обострились в понедельник, когда представители здравоохранения Газы заявили, что по меньшей мере 20 человек, в том числе девять детей, были убиты в результате израильских воздушных ударов, нанесенных после того, как группы палестинских боевиков выпустили ракеты в пригород Иерусалима. Израильские военные заявили, что нанесли точечные удары по вооруженным группам, ракетным установкам и военным постам в Газе после того, как боевики пересекли то, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "красной линией", впервые после войны 2014 года обстреляв район Иерусалима, сообщает ВВС. Военные Израиля заявили, что среди убитых были по крайней мере три члена группировки ХАМАС, правящей в Газе.

Ракетные обстрелы и израильские воздушные удары продолжались до поздней ночи, палестинцы сообщали о громких взрывах недалеко от города Газа и в прибрежной полосе. Незадолго до полуночи понедельника по местному времени израильские военные заявили, что палестинские боевики выпустили по Израилю около 150 ракет, десятки из которых были перехвачены его системами противоракетной обороны. Вспышка насилия произошла в то время, когда Израиль праздновал "День Иерусалима", отмечая захват Восточного Иерусалима в ходе арабо-израильской войны 1967 года.

ХАМАС пригрозил нанести удар после того, как сотни палестинцев были ранены в столкновениях с израильской полицией в святом месте в Иерусалиме в понедельник. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что ХАМАС "перешел красную черту" и что Израиль ответит "с большой силой", отмечает Reuters.

В последние несколько дней в Иерусалиме произошло самое жестокое насилие за многие годы. Все более ожесточенные столкновения между израильской полицией и палестинскими демонстрантами на территории Старого города Иерусалима угрожают спровоцировать более широкий конфликт, заключают аналитики. Палестинцы были возмущены ограничениями на доступ к комплексу, где расположена мечеть Аль-Акса - третье священное место в исламе - вместе с Храмовой горой - самым священным местом в иудаизме.

Напомним, что ранее Верховный суд Израиля отложил слушания по вопросу о возможном выселении нескольких палестинских семей из их домов в Иерусалиме и назначит новую дату процесса в течение 30 дней. Слушание, которое должно было состояться в понедельник, было отменено по требованию генерального прокурора Восточного Иерусалима. Это судебное дело длится уже несколько десятилетий, отмечает CNN. "Нахалат Шимон", израильская организация, которая выступает за права новых поселенцев, ссылается на закон 1970 года, чтобы доказать, что владельцами земли до 1948 года были еврейские семьи, и поэтому нынешних палестинских землевладельцев следует выселить, а их собственность передать израильским евреям. Палестинцы в ответ заявляют, что законы о реституции в Израиле несправедливы, потому что у них нет законных средств вернуть собственность, потерянную еврейскими семьями в конце 1940-х годов.