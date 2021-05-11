Мировой рынок электромобилей в 2020 году вырос на 5%

Автоконцерны еженедельно анонсируют новые модели электромобилей и декларируют отказ от ДВС (двигатель внутреннего сгорания). Процесс напоминает "волну", которая более 10 лет набирала силу, а теперь захлестывает весь мир и постепенно приходит в Россию. Крупные автопроизводители стран Европы, Азии, Северной Америки уже анонсировали отказ от выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, как легковых, так и грузовых. Среди них Toyota (отказ от ДВС к 2030 году), Ford (2035 год), концерн General Motors (отказ от производства гибридных авто в 2023 году), Hyundai-Kia (доля гибридных автомобилей составит 25% к 2025 году году) и Volkswagen Group (полный отказ от двигателей внутреннего сгорания в 2050 году). Как пишут авторы исследования, к 2030 году большинство импортируемых в Россию автомобилей окажутся электрическими, а для российских автомобилей с ДВС будут закрыты как зарубежные рынки сбыта, так и в принципе дороги за пределами нашей страны.

В 2020 году продажи электромобилей в мире составили 4,2% от общего объема гло­бального рынка легкового транспорта - 3,1 млн машин. Ожидаемые институциональные из­менения и технологические прорывы на мировом рынке приведут к тому, что отрасль перейдет от стадии роста рынка к стадии массового быстрого перехода в ближайшие годы.

Развитие рынка электромобилей рассматривается в двух основных сценариях: базовый и сценарий ускоренного развития. Последний предполагает интенсификацию политики по ограничению выбросов (включая регуляторные ограничения), масштабные инвестиции в со­здание инфраструктуры опережающими темпами, а также стимулирование приобретения электрического транспорта.

Рынок электромобилей в базовом сценарии будет достигать 14 млн машин в 2025 году. и 25 млн машин в 2030 году, что соответствует 10% и 16% общего объема рынка автомобилей соответственно. Сценарий ускоренного развития предполагает, что в 2030 году уровень мировых продаж достиг­нет 45 млн штук, это составит 30% общего объема рынка.

В Западной Европе доля электромобилей составила 12%. По этому показателю рынок Европы является лидером, наиболее близким к этапу быстрого массового перехода на электротранспорт, лидером является Норвегия. Там рынок электромобилей составляет более 50%.

Российский рынок электрокаров в 2020 году составил около 11 тысяч авто. При этом значительная часть продаж прихо­дится на подержанные электромобили (в 2020 г. было зарегистрировано 5 273 продажи по­держанных электромобилей и 687 продаж новых электромобилей), поскольку предложение новых моделей ограничено (83% продаж электромобилей приходится на Nissan Leaf).

Базовый сценарий развития рынка электромобилей предусматривает, что их доля составит 10% в 2025 году (202 тысячи штук) и 16% в 2030 году (395 тысяч штук). Парк электрических транспортных средств ожидается на уровне 3% от общего объема транспортных средств (2 млн электромобилей).

В сценарии ускоренного развития целевой параметр доли электромобилей к 2025 году - 18% (360 тысяч штук), к 2030 году - 30 % (741 тысяча штук). Парк электрических транспортных средств к 2030 году ожидается на уровне 5,5% от общего объема транспортных средств (3,6 млн электромобилей).

Стоимость покупки электромобиля пока еще выше стоимости покупки автомобиля с ДВС. Но в ближайшие 10 лет его цена опустится на привлекательный уровень, что будет связано с достижениями в технологиях хранения энергии. Стоимость аккумуляторной батареи составляет в среднем от 50% стои­мости электромобиля. Так, сегодня разница между стоимостью электромобиля среднего клас­са и бензинового аналога составляет примерно 750 тысяч рублей. По расчетам BloombergNEF, стоимость аккумуляторных батарей падает на 18% при каждом удвоении совокупного объема произведенной мощности. Ожидается, что данное соотношение сохранится по крайней мере в течение следующих 10 лет. Это приведет к снижению цены на аккумуляторные блоки до 93 долларов за киловатт-час к 2024 году и до 61 доллара к 2030 году.

Авторы исследования ожидают, что Россия сможет конкурировать на мировом рынке производства батарей для электромобилей. Например, госкорпорация "Ростех" ведет широкий спектр разработок в сфере электротранспорта. Разработки "Ростеха" применяются в электробусах "Камаз" и электромотоциклах кон­церна "Калашников".