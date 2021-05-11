Так, на Чукотке средняя ставка по жилищным кредитам составила 5,6%, в Приморском крае - 5,8%, в Магаданской области - 6,18%. На четвертой строчке рейтинга расположилась Якутия (6,36%), на пятой - Амурская область (6,39%).

Эксперты отмечают, что позиции дальневосточных регионов связаны с программой льготной ипотеки, которая выдается под 2%. Без учета Дальнего Востока, самые дешевые кредиты зафиксированы в Кабардино-Балкарии (6,56%), Карачаево-Черкесии (6,59%) и Адыгее (6,71%).

При этом самые высокие ставки зафиксированы в Чечне (средняя ставка - 7,85%), Севастополе (7,76%) и Тыве (7,71%).

В марте-апреле Банк России для борьбы с инфляцией повысил ключевую ставку на 0,75% и дал ясный сигнал о ее дальнейшем повышении до конца года. Кроме того, регулятор анонсировал ужесточение требований к ипотеке с низким первоначальным взносом (от 15% до 20%), рассчитывая тем самым ограничить кредитование наиболее закредитованных заемщиков.

Эксперты прогнозируют рост ставок по ипотеке. Так, управляющий директор "Открытие Research" банка "Открытие" Константин Енин считает, что до конца года ставки на новостройки могут колебаться в пределах 7,5-8,5%, а на "вторичку" могут подняться до 9-10%.