Евросоюз выразил соболезнования жертвам стрельбы в школе в Казани

Евросоюз выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани, где в результате стрельбы в школе погибли несколько человек. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба ЕС.

19-летний Ильназ Галявиев утром 11 мая вошел с дробовиком турецкого производства Hatsan Escort в школу № 175 в Казани и устроил там стрельбу. Возможным мотивом нападения называют месть.

Погибли семь учащихся восьмого класса и педагог. С ранениями различной степени в больницу были доставлены 20 человек, 18 из которых - ученики. Шестеро детей находятся в реанимации.

В Следственном комитете РФ по факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек общеопасным способом. Расследование будут вести сотрудники центрального аппарата ведомства.

Во всех школах Казани 12 мая отменены занятия, по поручению президента Татарстана проверят все учебные учреждения республики.