ГП взяла на особый контроль проверку по факту нападения на школу в Казани

По его словам, надзорное ведомство проверит вопросы обеспечения безопасности учеников в школах города, в том числе организацию их охраны и соблюдение пропускного режима. Кроме того, прокуроры дадут правовую оценку действиям администрации школы в условиях чрезвычайного происшествия.

Как отметил Иванов, отдельно прокуратура проверит законность выдачи лицензии на оружие, которую ранее получил 19-летний нападавший. Также, по его словам, предметом проверки станут и другие вопросы исполнения федерального законодательства.

"По итогам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - подчеркнул представитель Генпрокуратуры.

При этом на особый контроль надзорное ведомство взяло не только ход и результаты проверки, но и расследование уголовного дела по факту нападения.