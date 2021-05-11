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11.05.2021 14:20
Рубрика: Власть

В Татарстане проверят всех владельцев оружия после стрельбы в школе

Текст: Олег Корякин

Комплексная проверка всех владельцев оружия, зарегистрированных в Татарстане, пройдет после стрельбы в казанской гимназии. Такое решение было принято по итогам антитеррористической комиссии, экстренно созванной властями.

Фото: iStock
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Напомним, сегодня утром 19-летний молодой человек с оружием напал на гимназию №175. По уточненным данным, погибли восемь человек - семь учеников, один учитель. В больницах с ранениями находятся 21 человек, среди которых 18 детей. Состояние шестерых оценивается как тяжелое, они в реанимации.

В связи с происшествием было проведено экстренное заседание антитеррористической комиссии с участием главы республики Рустама Минниханова. По его итогам было решено провести проверку безопасности всех школ республики. Кроме того, будет проведена комплексная проверка всех владельцев оружия, которые проживают на территории региона.

Пострадавшим окажут материальную помощь. Родственникам погибших выплатят по миллиону рублей. Пострадавшие получат от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученных ранений. В республике 12 мая объявили траур, в школах Казани отменены все занятия.

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