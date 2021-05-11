США соболезнуют в связи с трагедией в Казани

Вашингтон выразил соболезнования в связи с массовым расстрелом в школе в Казани. Об этом 11 мая днем заявила пресс-секретарь посольства США в РФ Ребекка Росс. "Мы глубоко опечалены сегодняшней трагической стрельбой в Казани и гибелью стольких невинных людей. Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям всех погибших", - написала она в своем Twitter.

По сообщению президента Татарстана Рустама Минниханова, в результате трагедии в школе номер 175 в Казани были убиты 7 детей, одна учительница и одна работница школы. Еще 18 детей и трое взрослых находятся, по его словам, в клинической больнице, есть с переломами, ушибами, врачи делают все, чтобы сохранить жизни.

Напавший на школу 19-летний Ильназ Галявиев, по некоторым сообщениям, родился 11 сентября 2001 года, в день атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке.

Утром, 11 мая, Галявиев, вооруженный дробовиком, вошел в школу и начал стрельбу. По предварительной информации, мотивом нападения стала месть.