В ХАМАС дали Израилю два часа на отвод полицейских от мечети Аль-Акса

Военное крыло движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" дало израильским властям два часа на то, чтобы отвести своих полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Об этом во вторник сообщила палестинская радиостанция Dunya Al Watan.

Если же осада мечети Аль-Акса не прекратится, "пусть ожидают ответа в течение двух часов", - цитирует ТАСС сообщение.

Позже радиостанция сообщила, что сотрудники правоохранительных органов Израиля покидают мечеть Аль-Акса и ее окрестности в Восточном Иерусалиме. Израильские силовики выходят из мусульманской святыни через запасные ходы. Другие подробности пока не приводятся.

В ночь на вторник пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что за вечер понедельника радикалы из сектора Газа выпустили 150 ракет по израильской территории. Десятки ракет удалось перехватить благодаря системе ПРО "Железный купол". По данным палестинских СМИ, самолеты израильской армии атакуют сразу несколько городов сектора Газа. Под ракетные удары попали Дейр-эль-Балах, Хан-Юнис, Джебалия.