Американец потратил "ковидную" субсидию на Ferrari, Lamborghini и Bentley

Federal agents have seized three luxury sports cars allegedly purchased by Mustafa Qadiri, 38, of Irvine, with fraudulently obtained COVID-19 Payment Protection Program (PPP) loans. pic.twitter.com/MIdkjFeZx2 — US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) May 7, 2021

В США судят очередного мошенника, присвоившего средства, направленные властями на поддержку бизнеса в период пандемии. Как обычно бывает в таких случаях, в деле не обошлось без обязательной покупки "Ламбы".

Американская прокуратура сообщает, что 38-летний Мустафа Кадири из Калифорнии подал в мае прошлого года несколько заявок на так называемый "вспомогательный заем". Это льготный кредит, который при выполнении определенных условий можно не возвращать. По сути - субсидия. Заявки были поданы сразу в три разных банка от лица четырех подставных компаний с солидными названиями: All American Lending, All American Capital Holdings, RadMediaLab и Ad Blog Inc. При этом, как подозревает следствие, Мустафой были использованы чужие имена, номера социального страхования и подписи.

Получив в течение месяца 5,1 млн долларов, господин Кадири тут же купил Ferrari 458 Italia 2011 года выпуска, Lamborghini Aventador 2018 года и новенький Bentley Continental GT. Также средства тратились на отдых в роскошных отелях и прочие личные нужды, при этом все платежи проводились через уже упомянутые подставные компании.

Сейчас Мустафа Кадири арестован, государством изъяты его суперкары, а также 2 миллиона долларов, оставшиеся на счетах. Вскоре состоится суд, по совокупности предъявленных обвинений жулику грозит лишение свободы на 302 года.

Мошенничество с "ковидными" деньгами в США - не редкость. В прошлом году мы писали о нескольких самых нашумевших случаях, когда субсидии тратились на покупку дорогих машин. Причем чаще всего это были именно Lamborghini. В одном случае речь шла о супер-кроссовере Urus, в другом - о купе Huracan.