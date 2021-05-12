"Белавиа" расширяет воздушные ворота с Россией

Девятым направлением в Союзное государство стали с 12 мая регулярные рейсы на берега Волги. Авиакомпания "Белавиа", уточнили в службе перевозчика, начала выполнять полеты по маршруту Минск - Самара - Минск.

Кстати, время в пути, судя по расписанию, составит чуть более двух часов. Полеты будут выполняться по средам с вылетом из белорусской столицы в 00:15 и прибытием в международный аэропорт Курумоч в 3:25. Обратные рейсы будут осуществляться в тот же день в 4:25 с прилетом в национальный аэропорт Минск в 5:55.

Воздушное сообщение будет выполняться на самолете Embraer, который принимает на борт 175 пассажиров: 12 бизнес-класса и 64 эконом-класса. Что касается финансовой стороны вопроса, то, как пояснили в белорусской компании, минимальная стоимость билетов по тарифу Light составляет 84 евро в одну сторону и 163 евро туда-обратно. Транспортники Беларуси констатируют, что "после тяжелого для всех 2020 года местная авиация потихоньку выходит из спячки". Большие планы верстают авиаторы на маршруты текущего года, сообщил генеральный директор белорусской авиакомпании Игорь Чергинец. Он убежден, что и Самара - город с увлекательной историей, где изготавливали, в частности, пассажирские самолеты Ту-154, которые долгое время эксплуатировала "Белавиа", будет способствовать привлечению в Минск транзитных пассажиров.

С оптимизмом оценивает открытие маршрута и исполнительный директор самарского аэропорта Курумоч Михаил Берман. Авиасообщение между Минском и Самарой, по его словам, "крайне важно с учетом экономических и культурных связей". Ведь регион - прекрасное место для туризма, особенно летом. Берман выразил уверенность в том, что "прогулки по Волге не оставят равнодушными даже самых опытных путешественников, а само направление в маршрутной сети придаст дополнительный импульс развитию местного туризма".