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12.05.2021 15:19
Рубрика: Экономика

Минэнерго исключило рост тарифов из-за газификации регионов

Текст: Василий Кошкин

Газификация российских регионов не приведет к увеличению тарифов на газ для населения. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил министр энергетики Николай Шульгинов.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Внутри садовых товариществ бесплатной газификации не будет

Президент Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию поручил довести уровень газификации в стране к 2030 году до 82,9% (сейчас - 71,4%). Программа оценивается в 1,9 триллиона рублей. "Считаю, что на тарифах для населения реализация этой программы, этой дорожной карты не отразится. Дополнительной индексации тарифов для реализации этой программы не будет", - подчеркнул министр.

Ранее в ООО "Газпром межрегионгаз" назвали условия для бесплатного подключения домов к газу: земельные участки должны располагаться на расстоянии не более двухсот метров от действующих газопроводов, а мощность газоиспользующего оборудования не должна превышать семи кубометров в час. При этом площадь дома не является критерием для подключения.

Вице-премьер Александр Новак отмечал, что дорожная карта, утвержденная правительством, позволит выполнить поручение президента до 2023 года.

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