Власти: Из-за фейков про ЧП в Казани пришлось охранять тезку нападавшего

Представителям руководства Татарстана накануне в течение дня пришлось опровергать большое количество недостоверной информации, поступавшей про стрельбу в казанской гимназии. Об этом на пресс-конференции в Казани заявила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

В частности, отметила она, в момент ЧП поступали сообщения о двух и даже нескольких преступниках, ворвавшихся в школу.

- Что касается вчерашнего дня и ситуации с одним, с двумя стрелками и так далее. Школа оборудована системой видеокамер. В системе видеокамер зафиксированы все действия человека. Он был один, - сказала зампред правительства РТ.

Фазлеева отметила, что не соответствующую действительности информацию можно объяснить паникой. Однако, то, что все происходящее устроено лишь одним человеком, стало ясно довольно быстро после прибытия на место сотрудников правоохранительных органов по сигналу тревожной кнопки.

Кроме того, по словам вице-премьера, один из фейков мог обернуться серьезными последствиями. Несколько телеграм-каналов распространили фото молодого человека - полного тезки 19-летнего нападавшего. Авторы публикаций назвали его виновником нападения, из-за чего не причастному к трагедии человеку стали поступать угрозы.

- Вы представляете, что пережил этот человек, который вообще не совершал преступления? Это была очень опасная ситуация, и в какой-то момент безопасность его нужно было обеспечивать, - заявила Фазлеева.

Утром 11 мая в казанской гимназии №175 произошла стрельба, жертвами которой стали девять человек - три девочки, четыре мальчика и двое учителей. Пострадали при ЧП 23 человека, из них 20 детей. Шесть школьников находятся в тяжелом состоянии, некоторых из них переведут на лечение в Москву.