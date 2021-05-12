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12.05.2021 12:08
Рубрика: Общество

Восемь раненных при стрельбе в Казани направят в Москву

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)

Восемь пострадавших при стрельбе в казанской гимназии будут направлены в федеральные медицинские центры. Об этом на пресс-конференции в столице РТ заявила вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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- При промежуточных итогах консилиума принято решение - трое взрослых и пятеро детей готовятся к транспортировке, - сказала Фазлеева, отметив, что совещание медицинских специалистов еще продолжается.

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков уточнил, что пострадавших планируется перевезти в Москву.

Напомним, в больницы после стрельбы в гимназии № 175 11 мая были доставлены, по последним данным, 20 детей и трое взрослых. У большинства пострадавших огнестрельные ранения. Шесть детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Жертвами трагедии, которую устроил 19-летний бывший ученик школы, стали девять человек - семь детей и двое учителей. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.

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