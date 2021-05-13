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13.05.2021 18:36
Рубрика: Легковые авто

BMW отзывает автомобили в России из-за отваливающегося стоп-сигнала

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба BMW. Фото: Пресс-служба BMW.
Фото: Пресс-служба BMW.

Росстандарт объявил от отзыве 35 автомобилей BMW 6-Series Gran Coupe (проданы с апреля 2013 года по август 2016 года). Причина сервисной акции - ненадежно закрепленный фонарь стоп-сигнала.

Фото: скриншот с youtube.com
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В ведомстве уточнили, что стоп-сигнал закреплен на крыше с помощью шести резьбовых соединений. Однако со временем под воздействием давления и нагрева эти крепления могут ослабнуть. Это может привезти к тряске фонаря во время движения.

В сервисных центрах марки на отозванных Gran Coupe заново закрепят высоко посаженный фонарь стоп-сигнала. Работы проведут бесплатно. Список VIN-номеров отозванных BMW опубликован на сайте Росстандарта.

Напомним, в марте сообщалось о том, что BMW отзывает в России кроссоверы X6 для замены спойлера. А в феврале компания отправляла в дилерские центры X5 и X6, которые могли стать неуправляемыми.

#BMW