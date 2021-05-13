BMW отзывает автомобили в России из-за отваливающегося стоп-сигнала

Росстандарт объявил от отзыве 35 автомобилей BMW 6-Series Gran Coupe (проданы с апреля 2013 года по август 2016 года). Причина сервисной акции - ненадежно закрепленный фонарь стоп-сигнала.

В ведомстве уточнили, что стоп-сигнал закреплен на крыше с помощью шести резьбовых соединений. Однако со временем под воздействием давления и нагрева эти крепления могут ослабнуть. Это может привезти к тряске фонаря во время движения.

В сервисных центрах марки на отозванных Gran Coupe заново закрепят высоко посаженный фонарь стоп-сигнала. Работы проведут бесплатно. Список VIN-номеров отозванных BMW опубликован на сайте Росстандарта.

Напомним, в марте сообщалось о том, что BMW отзывает в России кроссоверы X6 для замены спойлера. А в феврале компания отправляла в дилерские центры X5 и X6, которые могли стать неуправляемыми.