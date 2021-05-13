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13.05.2021 15:04
Рубрика: Общество

Дроздов, Родригез и Савичева записали видео о Русском музее для TikTok

Текст: Наталья Лебедева
Главные российские музеи и TikTok запускают совместную кампанию #МузейныйТикТок. Первым испытать на себе возможности популярной соцсети решился Русский музей. Над видеогидом по музею и короткими видеороликами о самых интересных произведениях искусства поработали Николай Дроздов, Ксения Дукалис, Зара, Тимур Родригез и многие другие.

Ролики размещены на платформе, а еще найти их можно прямо в музее - рядом с избранными картинами будет расположен QR-код, при сканировании которого появится видео с участием известных актеров, блогеров, музыкантов - в формате коротких сюжетов они расскажут историю произведения, раскроют его сюжет и смысл.

Фото: Из архива Камиллы Дмитриевой
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Уже завтра, 14 мая, на платформе стартует "Путешествие по Русскому музею" - серия экскурсий в формате интерактивной игры, хедлайнерами которой выступят популярные креаторы платформы - Артем Марьин, коллектив Piterville, солист группы "Марсель" Степан Ледков и Пластилиновая Лена. В прямом эфире им предстоит пройти самый настоящий квест по музею, а пользователи будут помогать им отвечать на заковыристые вопросы гидов. "Путешествия по Русскому музею" будут проходить 14, 17, 21 и 25 мая в 12:00 по московскому времени.

Также все желающие смогут принять участие в хэштег-челлендже #идувмузей и почувствовать себя героем любимого шедевра. Для этого нужно записать короткое видео о своем перевоплощении в образы, изображенные на картинах или запечатленные в скульптурах музея, опубликовать его в своем аккаунте и подписаться на страницу Русского музея (@russian_museum). Десять самых креативных авторов получат призы от Русского музея.

Участниками #МузейногоТикТока станут ведущие музеи страны, которые надеются приоткрыть дверь в мир культуры и искусства для новой молодой аудитории. Проект продлится с мая по октябрь 2021 года.

А 18 мая российские пользователи TikTok могут присоединиться к глобальной инициативе #MuseumMoment, посвященной Международному дню музеев. В этот день на платформе будет проходить непрерывный LIVE-марафон с экскурсиями из самых известных галерей по всему миру. А это 23 музея из 12 стран, среди которых музей Прадо в Испании, дворец Версаль и музей Орсе во Франции, галерея Уффици в Италии, Метрополитен-музей в США и другие. Трансляцию можно будет посмотреть в официальном аккаунте TikTok for Good.

В регионах Общество СМИ и соцсети Культура Арт Музеи и памятники Компании Информационные технологии Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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