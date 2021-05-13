Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не драматизировать ситуацию с утечкой мозгов из страны, поскольку масштабы этого явления сократились и даже пошел обратный процесс. Тем не менее для подготовки научных кадров необходимо поддержать молодых ученых - обеспечить жильем и всем необходимым для работы без излишней бюрократической волокиты. В правительство уже внесено предложение по ипотеке под 3% для молодых ученых.

"Нам не только нужно наконец остановить утечку мозгов, но и стремиться к более амбициозной цели - обеспечить приток лучших специалистов со всего мира в нашу страну, возврат наших ученых, которые покинули Россию", - заявила глава Совфеда на парламентских слушаниях, посвященных развитию кадрового потенциала российской науки.

Впрочем, драматизировать ситуацию не стоит, считает она. "Налицо уже позитивная динамика как сокращения оттока мозгов, так и увеличения притока или возвращения наших ученых в Россию", - заявила она.

По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, сейчас отмечается рост числа ученых в возрасте до 39 лет, но в группе до 29 лет - налицо сокращение. В вузах число исследователей выросло на 33 процента, это "во многом результат создания научно-исследовательских университетов, группы опорных вузов, а также эффект работы университетов проекта "5-100", добавил он.

Но общее число исследователей в России сократилось - на 17,5 процента, констатировал президент РАН Александр Сергеев. При том что в других странах наблюдается рост до 130 процентов. Исправить ситуацию, по его мнению, можно путем привлечения средств бизнеса. Государство, подчеркнул ученый, и так формирует две трети бюджета российской науки.

Ученые должны чувствовать заботу и поддержку властей, особенно - молодые, у которых часто возникает соблазн сменить траекторию и добиваться жизненного успеха в других сферах, считает Валентина Матвиенко. По ее словам, сенаторы совместно с правительством и представителями науки работают над законопроектом о молодых ученых. "Здесь наша главная задача не потерять те меры поддержки, которые действуют сегодня и продумать новые. Например - в части обязательного предоставления либо служебного жилья, либо льготной ипотеки, чтобы молодой, да и не только молодой ученый чувствовал, что его работу ценят, что государство заинтересовано в результатах его труда", - заявила глава Совфеда.

Молодым ученым предлагают предоставлять служебное жилье или льготную ипотеку

По словам Фалькова, ведомство уже направило в кабмин предложения по ипотеке со ставкой не более трех процентов годовых для молодых ученых. Также предложили расширить перечень тех, кто будет иметь доступ к этой программе - по стажу работы в научных организациях, добавил он.

"Важно тут все - от социальных гарантий до оснащения лабораторий самым современным оборудованием, реактивами и так далее", - продолжила Валентина Матвиенко. По словам спикера, сами ученые на встречах с руководством страны часто жалуются на излишнюю бюрократию при госзакупках оборудования и расходных материалов. Она предложила внести необходимые изменения в законодательство, чтобы исследователи не тратили драгоценное время на заполнение бумаг и проведение торгов. По словам Матвиенко, сенаторы уже направили в Госдуму свои поправки к законопроекту на эту тему и будут добиваться его скорейшего принятия.