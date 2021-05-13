Власти РТ рассказали о состоянии пострадавших в школе №175 детей

14 учеников гимназии №175, проходящих лечение в Детской республиканской клинической больнице, находятся под круглосуточным наблюдением врачей. Состояние их здоровья не вызывает опасений. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

- Состояние 14 детей, оставшихся на лечении в стационаре ДРКБ, оценивается как стабильное. Их жизни ничего не угрожает, - уточнила она.

Напомним, четверых взрослых и четверых детей, получивших ранения при нападении на школу, накануне перевезли в федеральные медцентры Москвы. Состояние одного ребенка оценивается, как крайне тяжелое.

Вместе с тем, вчера из стационара ДРКБ выписали одного из школьников. Мальчик 2006 года рождения будет находиться под наблюдением врачей в домашних условиях.

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев, вооруженный ружьем, ворвался в гимназию №175 и расстрелял учеников и учителей. Жертвами нападения стали девять человек - семь детей и двое педагогов. Пострадали в результате трагедии более 20 человек.

В настоящее время Галявиев арестован на два месяца. Ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц общеопасным способом. На судебном заседании он не стал возражать против меры пресечения, о которой ходатайствовали следователи.