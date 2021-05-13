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13.05.2021 03:52
Рубрика: Общество

Роскомнадзор предупредил пользователей WhatsApp об уязвимости данных

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Роскомнадзор предупредил российских пользователей WhatsApp о недостаточной защите персональных данных. Как отметили в ведомстве, с 2014 года сервис передает значительный объем сведений компании Facebook, которая им владеет.

Фото: iStock
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"Граждане России должны четко представлять риски, связанные с передачей своих персональных данных зарубежным компаниям. Стандарты безопасности хранения и обработки персональных данных в каждой стране разные", - со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет ТАСС.

В Роскомнадзоре отметили, что российское и европейское законодательство о защите персональных данных строже, чем американское. Напомним, ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто использует этот мессенджер, делиться данными с Facebook. В частности, компания получит сведения о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей. Этот шаг подвергся резкой критике. Пользователей, которые откажутся принять новое соглашение, постепенно отключат, предупредили в WhatsApp. До конца мая российский регулятор ждет от компании подтверждения локализации данных российских пользователей.

Ранее эксперты рекомендовали россиянам проверить важную настройку WhatsApp. Это поможет убедиться, что переписку не читает никто, кроме владельца учетной записи. Для этого необходимо открыть меню настроек и выбрать пункт "WhatsApp Web". Там отобразятся все сессии мессенджера, открытые в браузерах на разных устройствах. При желании можно закрыть любую из этих сессий или нажать кнопку "Выйти со всех устройств". В этом случае все сессии будут завершены и на этих устройствах произойдет выход из учетной записи - авторизация останется только на том устройстве, которое владелец держит в руках.

Общество СМИ и соцсети Правительство Минцифры Роскомнадзор Компании Информационные технологии Facebook

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