Власти призвали американцев не хранить бензин в пластиковых пакетах

Комиссия по безопасности потребительских товаров США попросила американцев не хранить бензин в пластиковых пакетах, а использовать емкости, предназначенные для этого.

"Находясь в отчаянии, люди теряют рассудок и идут на риск, который может привести к смертельным последствиям", - говорится в сообщении комиссии (цитата по ТАСС).

Ранее местные жители начали запасаться топливом на фоне дефицита, возникшего после атаки хакеров на компанию Colonial Pipeline, которая доставляет топливо из штата Техас на восточное побережье США. В итоге более половины АЗС в четырех штатах остались без бензина.

Нехватка горючего остро ощущается в Северной Каролине, Виргинии, Южной Каролине и Джорджии. Владельцы Colonial Pipeline заявили, что процесс восстановления нормальной деятельности компании уже запущен. Ожидается, что он завершится до конца текущей недели.