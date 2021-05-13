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13.05.2021 04:23
Рубрика: В мире

Власти призвали американцев не хранить бензин в пластиковых пакетах

Фото: AP Photo/Mike Stewart Фото: AP Photo/Mike Stewart
Фото: AP Photo/Mike Stewart

Комиссия по безопасности потребительских товаров США попросила американцев не хранить бензин в пластиковых пакетах, а использовать емкости, предназначенные для этого.

Фото: AP Photo/Ted Shaffrey
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"Находясь в отчаянии, люди теряют рассудок и идут на риск, который может привести к смертельным последствиям", - говорится в сообщении комиссии (цитата по ТАСС).

Ранее местные жители начали запасаться топливом на фоне дефицита, возникшего после атаки хакеров на компанию Colonial Pipeline, которая доставляет топливо из штата Техас на восточное побережье США. В итоге более половины АЗС в четырех штатах остались без бензина.

Нехватка горючего остро ощущается в Северной Каролине, Виргинии, Южной Каролине и Джорджии. Владельцы Colonial Pipeline заявили, что процесс восстановления нормальной деятельности компании уже запущен. Ожидается, что он завершится до конца текущей недели.

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