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14.05.2021 11:24
Рубрика: Легковые авто

Кроссовер Haval Jolion впервые заметили на улицах Москвы

Текст: Андрей Полухин

Haval Jolion заметили в Москве. На машине уже стоят государственные номера, выданные в столичном регионе. Как полагает модератор форума "Хавал-клуба", где и появился ролик, речь идет об автомобиле из пресс-парка.

Фото: Пресс-служба Haval.
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На коротком видео, снятом в вертикальном формате, можно заметить Haval Jolion белого цвета. Его отличительной чертой станет оригинальный дизайн передней части - с шестиугольной хромированной решеткой радиатора и светодиодными фарами, под которыми расположены большие вертикальные вставки с воздуховодами.

Напомним, Jolion будет самым компактным в российской линейке Haval. Его длина 4472 мм, ширина - 1841 мм и высота 1619 мм. Колесная база составляет 2700 мм. Машина получит безальтернативный турбомотор 1.5 мощностью 143 л.с. Он будет работать в паре или с 6-ступенчатой механической трансмиссией, или с 7-диапазонным "роботом" с двумя сцеплениями "мокрого" типа. Привод на старте продаж будет только передним, хотя платформа Lemon предполагает систему 4x4.

Старт продаж кроссовера ожидается уже в мае. Цены объявят на онлайн-презентации модели 18 мая. Ранее сообщалось, что Haval Jolion будут собирать на тульском заводе компании - вместо уходящего с российского рынка внедорожника H5.

#Haval