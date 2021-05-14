Молния отправила кусок асфальта в лобовое стекло пикапа

Пожарные округа Уолтон (штат Флорида, США) рассказали на своей страничке Facebook о необычном происшествии: молния, ударившая в проезжую часть, выбила из нее кусок асфальта, который угодил в лобовое стекло двигавшейся мимо машины.

Кусок дорожного покрытия размером с тарелку прошил невезучий Ford F-150 насквозь, разбив помимо переднего еще и заднее стекло. Водитель и пассажир пикапа при этом получили легкие ранения и попали в больницу.

Конечно, описанный случай является уникальным, но все же водителям рекомендуется при грозе быть предельно осторожными и снижать скорость - мало ли что прилетит в лобовое стекло.