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14.05.2021 13:00
Рубрика: Легковые авто

Молния отправила кусок асфальта в лобовое стекло пикапа

Текст: Григорий Гомельчук

Пожарные округа Уолтон (штат Флорида, США) рассказали на своей страничке Facebook о необычном происшествии: молния, ударившая в проезжую часть, выбила из нее кусок асфальта, который угодил в лобовое стекло двигавшейся мимо машины.

Кусок дорожного покрытия размером с тарелку прошил невезучий Ford F-150 насквозь, разбив помимо переднего еще и заднее стекло. Водитель и пассажир пикапа при этом получили легкие ранения и попали в больницу.

Конечно, описанный случай является уникальным, но все же водителям рекомендуется при грозе быть предельно осторожными и снижать скорость - мало ли что прилетит в лобовое стекло.

Затонувшее судно с тысячами машин продолжают пилить, но медленно