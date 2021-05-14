Новая "ГАЗель": стали известны все моторы

До сих пор не сообщалось, какие силовые агрегаты получит "ГАЗель NN" (New Next). Новосибирская компания, которая занимается продажей автомобилей ГАЗ, опубликовала на странице в Instagram изображение с двигателями для новой "ГАЗели".

Итак, в моторную гамму модели войдут турбодизели Cummins ISF 2.8 (150 л. с. и 330 Нм) и Volkswagen 2.0 TDI серии ЕА189 (136 л. с. и 340 Нм).

Как "Российской газете" сообщил дилер, машину оснастят и отечественным агрегатом. Речь идёт о бензиновом УМЗ Evotech 3.0 (122 л. с. и 250 Нм) с чугунным блоком. Такой двигатель был представлен в 2018 году.

Отметим, что двухлитровый турбодизель Volkswagen дебютировал ещё на "ГАЗели Next". В 2019 году Горьковский автозавод отгрузил дилеру первую серийную партию машин с немецким мотором.

По нашей информации, до текущего момента сервисы марки в регионах России были не готовы к обслуживанию Volkswagen ЕА189. Теперь данная проблема активно устраняется.

Что касается коробок, то "ГАЗель NN" стыкуется с 6-ступенчатой "механикой" ГАЗ. Ожидается появление и автоматической коробки передач. "ГАЗель" должна получить 6-скоростной "автомат" Punch Powerglide 6L50 (как у УАЗа "Патриот").

Премьера "ГАЗели NN" состоится уже в мае. Модель примерила полностью светодиодные фары, новый бампер с ПТФ, решётку радиатора с хромированным молдингом, рельефный капот, крылья иной формы. Интерьер имеет современную переднюю панель, 9-дюймовую мультимедиа, оригинальный щиток приборов, подушки безопасности, комфортабельные сиденья и многое другое.