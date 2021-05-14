Песков объяснил выбор недружественных стран

Россия готова к диалогу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя перечень недружественных иностранных государств.

"Москва последовательно подчеркивает готовность к диалогу", - ответил Песков на соответствующий вопрос ТАСС.

Напомним, что правительство утвердило список недружественных иностранных государств. Это США и Чехия. Причем дипмиссии Чехии разрешается заключать трудовые договоры с 19 физическими лицами в России, а США - ни с кем.

Напомним, что указ, по которому действовал кабмин, Владимир Путин подписал в конце апреля.