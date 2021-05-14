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14.05.2021 15:05
Рубрика: Общество

Мама ученицы из школы №175 поблагодарила учителей за спасение дочери

Текст: Тимур Алимов (Казань)
Жители Казани продолжают нести цветы, игрушки и сладости к мемориалу у гимназии №175, где в результате стрельбы 11 мая погибли семь детей и двое педагогов.

Многие из пришедших почтить память не могут сдержать слез.

С территории вокруг школы уже сняли оцепление, но здание по-прежнему находится под охраной сотрудников правоохранительных органов. Пропускают лишь рабочих и родителей с детьми, пришедшими за оставленными вещами.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Директор школы в Казани рассказала о действиях в первые минуты нападения

Мама первоклассницы, которая в день нападения находилась в классе на первом этаже, в разговоре с корреспондентом "РГ" поблагодарила учителей за спасение дочери.

- Моя дочь находилась в тот момент в школе и благодаря учителю Алие Фанисовне осталась невредима. Всем учителям, которые в той ситуации делали все, чтобы уберечь детей, здоровья, и дай бог всего хорошего. Пережить такое горе, такой ужас очень тяжело. Просто находиться рядом со школой в тот день было очень страшно, - рассказала женщина, пожелавшая не называть своего имени.

Она добавила, что по рассказу дочери, педагог всячески пыталась успокоить детей после взрыва, от которого со стен упали плакаты, а дверь в класс удерживала даже при появлении полицейских. Боялась, что это преступник, так как было слышно, как он стрелял и пытался выломать двери.

Напомним, о героизме сотрудников и учителей школы, которые помогли избежать большего количества жертв и пострадавших, заговорили сразу в день трагедии. Специалисты на заседании оперативных штабов отмечали грамотные действия педагогов в экстренной ситуации и в дальнейшем при эвакуации учеников.

Накануне стало известно, что сотрудникам учебного заведения будут вручены государственные награды. Соответствующее поручение на совещании с членами правительства дал президент РФ Владимир Путин.

- Учителя в страшные минуты нападения, когда в здании звучали выстрелы, стояли у входа в классы и были готовы бороться и защищать своих учеников. Они помогали своим воспитанникам выбраться из здания и укрыться в безопасном месте. Никто не покинул свой пост. Все исполнили свой профессиональный долг и человеческий долг, - сказал глава государства.

Напомним, утром 11 мая вооруженный винтовкой 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в здание гимназии №175 и открыл стрельбу. На месте погибли семь детей 14-15 лет и педагог, позже в больнице скончалась еще одна учительница. Ранения разной степени получили 20 школьников разного возраста и трое взрослых. Часть пострадавших позже была переведена на лечение в Москву в федеральные медицинские центры.

По факту трагедии в СК РФ возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Обвиняемый в преступлении по решению суда помещен в СИЗО на время следствия.

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