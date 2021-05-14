Суд в Саранске заключил Алексея Меркушкина в СИЗО

Задержанный по подозрению в даче взятки бывший вице-премьер правительства Мордовии Алексей Меркушкин помещен в СИЗО на два месяца. Такое решение принял Ленинский районный суд Саранска, удовлетворив ходатайство следствия. На процессе экс-чиновник не признал своей вины в инкриминируемом ему преступлении.

Об этом сообщил в пятницу вечером Следственный комитет по региону.

Как уточнили в пресс-службе Ленинского райсуда, в обоснование ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу следователь указал, что обвиняемый может скрыться от следствия, в том числе за границу РФ, а также оказать воздействие на свидетелей, либо иным образом воспрепятствовать расследованию.

Напомним, что бывший министр целевых программ Мордовии Алексей Меркушкин, курировавший подготовку региона к Чемпионату мира по футболу - 2018, был задержан накануне в аэропорту Шереметьево при попытке пересечения границы РФ. Ему предъявлено обвинение по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки).

По данным СК, в 2015 году подозреваемый, будучи фактическим акционером "Мордовпромстройбанка", вместе с председателем Совета директоров банка Вячеславом Брыковым и еще одним акционером - экс-проректором МГУ Алексеем Гришиным - передали взятку управляющему Отделением Нацбанка по Республике Мордовия Александру Тренькину. Следствие считает, что "благодарность" в размере более 7 миллионов рублей была передана за отзыв предписания по итогам инспекционной проверки банка, поскольку выявленные нарушения грозили отзывом лицензии.

Как уже писала "РГ", Брыков и Тренькин были задержаны в январе текущего года. Алексей Гришин был арестован еще минувшим летом по подозрению в мошенничестве и преднамеренном банкротстве. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Расследование продолжается