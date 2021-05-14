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14.05.2021 13:03
Рубрика: Экономика

Ростуризм возьмет под контроль цены на путевки в детские лагеря

Текст: Елена Манукиян
Ростуризм будет контролировать цены на детский отдых в связи с запуском программы детского туристического кешбэка, заявила 14 мая глава агентства Зарина Догузова.
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

"Сейчас все цены лагерей на летние смены уже обнародованы, путевки с кешбэком и без него должны продаваться по одинаковой цене. Мы со своей стороны будем контролировать эту ситуацию", - сказала она на совещании Минпросвещения с регионами.

Фото: Максим Коротченко / РГ
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Программа кешбэка на детский отдых - одно из новшеств этого года: предполагается, что государство компенсирует родителям половину стоимости путевки в детский лагерь, но не более 20 тысяч рублей. Она распространяется только на стационарные загородные организации и будет действовать до 15 сентября.

Как ранее сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, всего в детских лагерях в этом году смогут отдохнуть почти 4,5 млн детей.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Отдых детей в летних лагерях Развитие туризма в России

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