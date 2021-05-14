Ростуризм возьмет под контроль цены на путевки в детские лагеря

Ростуризм будет контролировать цены на детский отдых в связи с запуском программы детского туристического кешбэка, заявила 14 мая глава агентства Зарина Догузова.

"Сейчас все цены лагерей на летние смены уже обнародованы, путевки с кешбэком и без него должны продаваться по одинаковой цене. Мы со своей стороны будем контролировать эту ситуацию", - сказала она на совещании Минпросвещения с регионами.

Программа кешбэка на детский отдых - одно из новшеств этого года: предполагается, что государство компенсирует родителям половину стоимости путевки в детский лагерь, но не более 20 тысяч рублей. Она распространяется только на стационарные загородные организации и будет действовать до 15 сентября.

Как ранее сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, всего в детских лагерях в этом году смогут отдохнуть почти 4,5 млн детей.