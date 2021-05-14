В Совфеде допустили расширение списка недружественных России стран

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что перечень недружественных стран может быть расширен, если Запад не изменит свое отношение к России.

"Список недружественных России стран может расширяться в случае продолжения антироссийской политики", - заявил он РИА Новости, комментируя решение правительства РФ включить в список недружественных стран США и Чехию.

Джабаров отметил, что ряд бывших стран Варшавского договора стали членами НАТО и "очень рьяно исполняют команды из Вашингтона".

Кроме того, парламентарий допустил введение и других внешнеполитических мер в отношении недружественных стран, например, "ограничений и в экономическом сотрудничестве". Он уверен, что появление перечня "остудит "горячие головы", которые привыкли во всем винить Россию".

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее перечень недружественных России государств. В него вошли две страны - США и Чехия.

Напомним, президент России Владимир Путин 23 апреля подписал указ "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств". Документ ограничивает заключение диппредставительствами стран, чьи действия признаны недружественными, трудовых договоров с физлицами на территории России. Список таких стран должно было определить правительство.