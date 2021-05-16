Замена сцепления: почему работа может стоить втрое дороже запчастей

Система сцепления - "расходный" узел, состоящий из трех частей (диска, корзины и выжимного подшипника), подверженных естественному износу. Что неприятно - износ этот неравномерный: то есть, попросить замены первым может, например, подшипник, когда диск будет еще вполне работоспособным, либо наоборот. Именно поэтому продается и меняется сцепление чаще всего комплектом, хотя и по отдельности купить подшипник тоже можно, но не очень целесообразно.

Несмотря на то, что технически ничего особенного сложного узел собой не представляет, стоить комплект может достаточно дорого, на что влияют качество изготовления и, конечно, материалы: для бюджетных "иномарок" диск, корзина и подшипник обойдутся в 5-7 тыс. рублей, для массовых машин среднего класса набор стоит в районе 10-15 тыс.рублей, ну а для премиальных авто за комплект сцепления попросят от 20 тыс.рублей.

Однако расходы владельца на этом только начнутся, поскольку предстанет задача все это поменять. И вот тут-то объявленная по телефону на СТО стоимость замены может сильно не совпасть с итоговым счетом. Причина - масса нюансов и сопутствующих работ, которые "повылезают", как только механики открутят первую гайку.

Итак, основная стоимость замены сцепления формируется из необходимости снятия коробки передач, что подразумевает предварительный слив трансмиссионного масла. По отзывам механиков не самые заботливые и внимательные автовладельцы вспоминают о замене этой жидкости, собственно, только когда приходит время лезть в коробку передач, а значит с большой вероятностью сливать придется остатки черной жижи. В среднем в механическую коробку передач заливается 2-4 литра масла. То есть, при замене сцепления к стоимости работ придется прибавить и покупку канистры трансмиссионной жидкости, а это около 2500 рублей.

Дальше больше: у автомобилей с поперечным расположением двигателя коробка передач находится в подкапотном пространстве, а значит для того, чтобы ее демонтировать, придется целиком снимать передний подрамник. Процедура эта может оказаться очень трудоемкой, во-первых, потому что потребует разбора практически всей передней части автомобиля, включая элементы приводов, передней подвески и рулевого управления, а, во-вторых, сложности могут возникнуть из-за заржавевших болтов подрамника, часть которых с большой вероятностью придется срезать.

Кроме того, замены потребуют и сайлентблоки подрамника, которые к моменту износа сцепления, скорее всего, тоже будут далеко не в лучшем состоянии. А поскольку снимать все это все равно придется, сервисмены убедят сделать все разом, чтобы потом не разбирать снова. Фактически эта процедура, с учетом возни с прикипевшими креплениями, может удвоить как время ремонта, так и общую стоимость работ.

Первое, что проверят механики при снятой коробке передач - состояние всевозможных сальников (коленвала, первичного вала, штока и прочего). Если они окажутся не повреждены и без следов потеков, то лучше их не трогать - родные детали заводской установки довольно живучи. Если же потребуется замена, то прибавляйте к стоимости еще и эти работы.

Самое же неприятное, что может произойти при рядовой замене сцепления - определение необходимости замены маховика. Дело в том, что неисправное или изношенное сцепление самым пагубным образом влияет на состояние этой важнейшей детали. Особенно маховик боится перегревов, когда узел начинает вести.

Если к первичным признакам неисправности маховика вроде посторонних звуков и вибраций добавляется визуальный осмотр (синеватые следы "ожогов" металла), вердикт будет печальный - замена. Беда для автовладельца в том, что маховик - очень недешевая деталь: одномассовый обойдется в 12-30 тыс.рублей, а двухмассовый стоит еще дороже.

Итогом рядовой замены комплекта сцепления за 10-15 тыс.рублей может стать целый список дополнительных работ, который будет зависеть как от марки и модели автомобиля, так и от состояния сопутствующих узлов. Нюанс в том, что неофициальные сервисы чаще всего называют некую усредненно-номинальную стоимость работ, которая увеличивается уже по ходу достаточно трудоемкого ремонта, и предсказать, какой она окажется в итоге, будет довольно сложно. В худшем варианте при износе окружающих сцепление систем ремонт может обойтись в несколько десятков тысяч рублей, а в случае премиального автомобиля, то может обойтись в несколько десятков тысяч рублей.