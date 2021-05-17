АвтоВАЗ показал Lada Vesta, которая никогда не выйдет

Компания АвтоВАЗ на канале "На заводе", который посвящён деятельности марки, опубликовала видео о цифровой валидации свойств автомобиля. Но самым интересным является то, что в начале ролика появляется Lada Vesta в кузове хэтчбек. 3D-модель проходит испытание в аэродинамической трубе.

Судя по кадру, Lada Vesta хэтчбек отличает укороченный задний свес, пятая дверь иной формы, более покатая линия крыши, развитый спойлер, оригинальные фонари.

Напомним, замаскированный полноразмерный макет модели вазовцы показывали в 2015 году. Известно, что длина хэтчбека составляет 4260 мм (короче седана на 150 мм). Купеобразный силуэт должен был привлечь молодую аудиторию.

Ещё в 2018 году представитель АвтоВАЗа заявлял о том, что Lada не планирует расширять семейство Vesta за счет хэтчбека и купе.

АвтоВАЗ сегодня предлагает Vesta SW. Поэтому российский автопроизводитель не видит смысла выпускать Vesta хэтчбек. Что касается купе, то в данном бюджетном сегменте двухдверка просто не нужна. К слову, зато россияне хотели бы видеть Vesta лифтбек.

Vesta производится на заводе "Lada Ижевск". В семейство модели входит седан, универсал, их кросс-версии, модификации Sport и CNG. "Базовая" Vesta Sedan стоит от 743 900 рублей.

В Ижевске идёт подготовка к запуску Vesta Facelift, к качеству которой пока есть претензии. Дебют рестайлинговой Lada Vesta состоится не раньше 2022 года.