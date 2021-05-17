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17.05.2021 16:04
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ показал Lada Vesta, которая никогда не выйдет

Текст: Валерий Карташов
Фото: скриншот с youtube.com Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com

Компания АвтоВАЗ на канале "На заводе", который посвящён деятельности марки, опубликовала видео о цифровой валидации свойств автомобиля. Но самым интересным является то, что в начале ролика появляется Lada Vesta в кузове хэтчбек. 3D-модель проходит испытание в аэродинамической трубе.

Фото: www.autoweek.nl
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Судя по кадру, Lada Vesta хэтчбек отличает укороченный задний свес, пятая дверь иной формы, более покатая линия крыши, развитый спойлер, оригинальные фонари.

Напомним, замаскированный полноразмерный макет модели вазовцы показывали в 2015 году. Известно, что длина хэтчбека составляет 4260 мм (короче седана на 150 мм). Купеобразный силуэт должен был привлечь молодую аудиторию.

Ещё в 2018 году представитель АвтоВАЗа заявлял о том, что Lada не планирует расширять семейство Vesta за счет хэтчбека и купе.

АвтоВАЗ сегодня предлагает Vesta SW. Поэтому российский автопроизводитель не видит смысла выпускать Vesta хэтчбек. Что касается купе, то в данном бюджетном сегменте двухдверка просто не нужна. К слову, зато россияне хотели бы видеть Vesta лифтбек.

Vesta производится на заводе "Lada Ижевск". В семейство модели входит седан, универсал, их кросс-версии, модификации Sport и CNG. "Базовая" Vesta Sedan стоит от 743 900 рублей.

В Ижевске идёт подготовка к запуску Vesta Facelift, к качеству которой пока есть претензии. Дебют рестайлинговой Lada Vesta состоится не раньше 2022 года.

#Lada