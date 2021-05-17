Чиновник из Брюсселя сдает старые Lada в аренду и пытается этим заработать

Ханну Лаурикайнен - бывший брюссельский чиновник, который променял офисное кресло и планёрки на место создателя и руководителя фирмы по прокату автомобилей, но необычных, а вазовской "классики".

Ханну работал в Брюсселе от Министерства транспорта и связи, получал прилично, пока не остался безработным. Идея открыть свой бизнес была у финна давно, и тут выдалась такая возможность: в ресторанно-гостиничный бизнес он, оценив все риски, подаваться не захотел, а вот автопрокат советских ретромобилей ему показался хорошей идеей.

Фирма Лаурикайнена базируется в Вантаа, в гараже - десять Lada, восемь из которых сдаются в аренду. Основную часть коллекции Ханну составляют "Жигули" разных моделей и ВАЗ-2121 - Lada Niva, которые прибыли из стран Балтии. В ближайшее время в гараже могут появиться ещё несколько машин.

Siperian Hummeri Oy ("Сибирский лобстер") - так назвал Ханну свой автосалон - открыл двери 1 апреля. Бизнесмен признаётся, что клиентов было немного, но все запомнились очень хорошо, особенно владелец Mercedes, арендовавший чёрную "шестёрку", который вернул её с заявлением, что это уродливый кусок железа.

Лаурикайнен предупреждает всех клиентов, чтобы те забыли о тайминге, потому что поездка на Lada - всегда приключение. Но у этих машин есть преимущество: их можно починить буквально на коленке и не имея диплома механика:

"Я никакой не механик, однако все машины в коллекции могу починить самостоятельно. Пока еще не было ни одной поломки, которую я не мог бы сам исправить", - цитирует Лаурикайнена издание YLE.

"Нет ощущения, что я живу не своей жизнью, занимаюсь чем-то неинтересным. Разумеется, если думать только о деньгах, то это совершенно безумная затея", - говорит Ханну.