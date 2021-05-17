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17.05.2021 15:40
Рубрика: Легковые авто

Новый Toyota Land Cruiser 300 представят через две недели

Текст: Константин Руссов

Практически и дня не проходит, чтобы Land Cruiser 300 не стал героем заголовков новостей автомобильных СМИ, но на этот раз появилось кое-что посерьёзнее, чем фото новых дисков внедорожника: стала известна точная дата премьеры.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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В Instagram-аккаунте landcruiserupdates была размещена часть документа, в которой говорится о дизайне внедорожника и об эмбарго, согласно которому производитель запрещает публиковать изображения LC 300 до конца мая. Таким образом, можно предположить, что официальная информация о модели появится через пару недель.

Однако при том массиве данных, который есть о новом Toyota Land Cruiser 300, суть премьеры заключается лишь в их подтверждении. Внешность и салон внедорожника уже давно не являются секретом, как и моторная гамма.

Напомним, что LC 300 впервые обзаведётся "оспортивленной" модификацией GR-S с электронно-управляемой системой кинетической стабилизации (KDSS) и задней пневмоподвеской.

Максимальный диаметр заводских дисков - 20 дюймов, в топовой версии ZX для задних пассажиров будут доступны планшеты с дисплеями 11.6 дюйма, четырёхзонный климат-контроль, система камер под днищем для более комфортного передвижения по бездорожью, в отделке салона будет использоваться настоящее дерево.

#Toyota