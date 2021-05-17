Распоясавшиеся кабаны отняли у женщины еду на парковке

В соцсетях появилось видео, снятое на парковке супермаркета в итальянской деревне Ле Руг, которая находится в часе езды от Рима. Мы видим, как четыре кабанихи и столько же поросят окружают женщину, направлявшуюся с покупками к машине.

Не давая ей пройти, эта компания вынуждает ее бросить один из пакетов и тут же растаскивает продукты, которые в нем находились. За кадром слышен женский голос, комментирующий происходящее. Когда животные только появляются в кадре, голос кажется испуганным, но потом женщина не может скрыть умиления маленькими кабанчиками.

Между тем, кабаны - не такие уж безобидные животные, и стремительный рост их поголовья становится для итальянцев настоящей проблемой.

Расплодившиеся дикие свиньи разоряют фермерские угодья, нападают в лесу на людей, заходят в город, выскакивают на дорогу перед машинами. Считается, что за год по вине кабанов в Италии происходит около 10 000 аварий. А в регионе Пьемонт (окрестности Милана) дело приняло такой серьезный оборот, что фермеры просят правительство привлечь на помощь армию.